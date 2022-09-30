Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая с начала войны перебралась жить к родителям в Хмельницкий и обосновала в родном городе приют для переселенцев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, сейчас звезда отправилась в Эстонию и показала в сторис удивительных людей, с которыми там познакомилась.

Так, на одном из фото в сторис Леся запечатлена с тремя девушками-украинками, которые организовали волонтерский штаб и помогают Украине.

"Наши украинки в Таллине. Наша поддержка. Девушки организовали волонтерский штаб поддержки Украины. И все время собирают и отправляют эту помощь на родную землю. Спасибо. Очень рада знакомству", - подписала сторис Леся.

На еще одной фотографии в сторис Никитюк позирует с мужчиной и женщиной, которые представляют волонтерскую группу. Телезвезда отметила, что несмотря на то, что Эстония маленькая страна, как только там узнали о нападении россии, тут же образовались волонтерские инициативы, которые помогают нашей стране.

"А еще познакомилась с волонтерской группой Estonia for Ukraine. Вы даже представить себе не можете, сколько они сделали и продолжают делать", - подписала вторую сторис Никитюк.

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