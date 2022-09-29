Останнім часом на Дашу Кацуріну, яка після розлучення почала будувати стосунки з музикантом Володимиром Дантесом, обрушилося багато хейту від українців щодо її недбалого зовнішнього вигляду та поганого знання рідної мови.

Дівчина, яка опинилася з непростою вдачею, на своїй сторінці в Інстаграм вирішила відповісти на цькування.

«Тут буде моє нерозчесане волосся, тому що я обожнюю своє волосся і так, я вважаю, його привабливим саме в цьому виді. тут будуть рейтузи, і я в них, бо це весело. тут буде все з маленької літери, тому що зараз мені подобається не виділяти нічого у тексті», – пояснила вона.

Крім того, Кацуріна каже, що не бачить необхідності викладати кожне друге фото із Володимиром Дантесом, щоб показувати своє кохання.

"Ми це один одному показуємо. тут буде моя українська з помилками, але ненадовго, я розпочала навчання. тут я буду іноді намагатися подивитися краще ніж я. і це не про зовнішність. нові передплатники , так, вам краще або це прийняти, подивитися, які проекти я роблю з командою, find some inspiration або просто на**й відписатися. Дякую", - написала Кацуріна.

Раніше українці розкритикували зовнішній вигляд нової коханої Дантеса у вовняних рейтузах та з розпатланим волоссям. У такому вигляді дівчина приїхала до Карпат для зйомок своєї зимової фотосесії.

Нагадаємо, що Кацуріна розкрила причину розлучення з чоловіком, який зустрічається з Дорофєєвою.

Як повідомляла Politeka, Кацуріна зізналася, як закрутився їх із Дантесом роман.

Також Politeka писала, що Дорофєєва вигадала чим ще здивувати та надихнути українців.