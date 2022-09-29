В последнее время на Дашу Кацурину, которая после развода начала строить отношения с музыкантом Владимиром Дантесом, обрушилось много хейта от украинцев по поводу ее небрежного внешнего вида и плохого знания родного языка.

Девушка, которая оказалась с непростым нравом, на своей страничке в Инстаграм решила ответить на травлю.

«Здесь будут мои нерасчесанные волосы, потому что я обожаю свои волосы и так, я считаю, его привлекательным именно в этом виде. здесь будут рейтузы и я у них, потому что это весело. здесь будет все с маленькой буквы, потому что сейчас мне нравится не выделять ничего в тексте», - пояснила она.

Кроме того, Кацурина говорит, что не видит необходимости выкладывать каждое второе фото с Владимиром Дантесом, чтобы показывать свою любовь.

«Мы это друг другу показываем. здесь будет мой украинский с ошибками, но ненадолго, я начала учебу. здесь я буду иногда пытаться выглядеть лучше чем я. и это не о внешности. новые подписчики , да, вам лучше или это принять, посмотреть, какие проекты я делаю с командой, find some inspiration или просто на**й отписаться. Спасибо», - написала Кацурина.

Ранее, украинцы раскритиковали внешний вид новой возлюбленной Дантеса в шерстяных рейтузах и с растрепанными волосами. В таком виде девушка приехала в Карпаты для съемок своей зимней фотосессии.

Напомним, что Кацурина раскрыла причину развода с мужем, который встречается с Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, Кацурина призналась, как закрутился их с Дантесом роман.

Также Politeka писала, что Дорофеева придумала, чем еще удивить и вдохновить украинцев.