Відома українська співачка Злата Огневич поділилася враженнями від відпочинку у Греції та здивувала українців.

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич поділилася своїми враженнями щодо довгоочікуваного відпочинку у Греції. Вперше за сім місяців співачка дозволила собі розслабитись, тому підготувала багато цікавих фото.

«Місце, де спогади накрили ⛰️ Тут неможливо обійтися без рефлексії, бо все нагадує рідний Крим: кожна скеля, улюблені світанки, море та навіть рослини. Пахлава теж є, тільки з турецьким вайбом))

Я відпочивала у селі Альмеріда. Ідеально там саме зараз (записала собі на майбутнє жирний плюс з приводу відпочинку у вересні) 😎 Дуже скучила за рідним домом! Щаслива, наповнена зараз сиджу в літаку і пишу цей пост ❤️✈️» - написала Злата.

У мережі підтримали:

«Чарівні фото 🥰🌊; Які фото 😍Я в захваті❤️; Неймовірно..🤲🏻❤️; Beautiful🙌; Дуже добре!; Злато, Ви просто красуня! ❤; Дуже красиво 🔥; Чарівна 😍; Кайф ❤️; Сонячна 👏; Бажаю легкого перельоту!)✈️; Привіт золота дівчинка; Заточення, ти відпочиваєш, як чудово. Дуже за тебе рада».

Співачка показала затишну кімнату, де стояли рояль та піаніно, на яких артистка зіграла.

"На роялі спить кіт, а поруч грають діти. Все класно... Щоправда, переплутала трохи вхід. Мені потрібна консерваторія, а я в театр зайшла", - зізналася Злата Огневич, розповідаючи про свої пригоди.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

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