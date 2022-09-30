Известная украинская певица Злата Огневич поделилась впечатлениями от отдыха в Греции и удивила украинцев.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич поделилась своими впечатлениями по поводу долгожданного отдыха в Греции. Впервые за семь месяцев певица позволила себе расслабиться, поэтому подготовила много интересных фото.

«Место, где воспоминания накрыли⛰️ Здесь невозможно обойтись без рефлексии, потому что все напоминает родной Крым: каждая скала, любимые рассветы, море и даже растения. Пахлава тоже присутствует, только с турецким вайбом))

Я отдыхала в деревне Альмерида. Идеально там именно сейчас (записала себе на будущее жирный плюс по поводу отдыха в сентябре) 😎 Очень соскучилась по родному дому! Счастливая, наполненная, сейчас сижу в самолете и пишу этот пост ❤️✈️» - написала Злата.

В сети поддержали:

«Очаровательные фото🥰🌊; Какие фото😍Я в восторге❤️; Невероятно..🤲🏻❤️; Beautiful🙌; Очень хорошо!; Злата, Вы просто красавица!❤; Очень красиво 🔥; Очаровательная 😍; Кайф ❤️; Солнечная 👏; Желаю легкого перелета!)✈️; Привет, золотая девочка; Заточка, ты отдыхаешь, как здорово. Очень за тебя рада».

Певица показала уютную комнату, где стояли рояль и пианино, на которых артистка сыграла.

"На рояле спит кот, а рядом играют дети. Все классно... Правда перепутала немного вход. Мне нужна консерватория, а я в театр зашла", - призналась Злата Огневич, рассказывая о своих приключениях.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

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