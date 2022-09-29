Після повернення в Україну сім'я співачки MamaRika (Анастасія Кочетова) вирушила до Одеси, щоб забрати свого улюбленця, якого не бачили довгий час.

Як пише Politeka.net, про це сама MamaRika повідомила у своїх Instagram-сторіс і показала зворушливі кадри.

"Ми їдемо до Одеси, щоб забрати старшого сина, якого не бачили два місяці", - розповіла вона.

Під «старшим сином» співачка мала на увазі забавного і неймовірно няшного песика на прізвисько Роккі рідкісної породи мальтипу (суміш мальтійської болонки та пуделя).

Трохи згодом MamaRika виклала відео теплої зустрічі з батьками чоловіка Сергія Середи в Одесі. Коли співачка зайшла до хати, песик кинувся в обійми своєї господині і почав її цілувати.

«Зробили сюрприз та приїхали до Одеси. Давидик не бачив своїх бабусю та дідуся цілих 7 місяців», - розповіла артистка.

Варто сказати, що відома співачка довгий час, мріяла про собачку, але зірка мала вагому причину не заводити тварину – алергія на собачу вовну.

Однак мрію все ж таки вдалося втілити завдяки винахідливому чоловікові зірки, який подарував їй гіпоалергенного собаку. Мрія співачки здійснилася на день народження, коли їй виповнився 31 рік.

Нагадаємо, біда трапилася зі співачкою MamaRika після повернення із сім'єю в Україну: "Я просто розвалилася..."

Як повідомляла Politeka, MamaRika після нещастя за кордоном показала кадри житла: "Ще розвалена"

Також Politeka писала, MamaRika, помчавши з України з родиною, кардинально змінила імідж: "Божечко, що за..."