После возвращения в Украину семья певицы MamaRika (Анастасия Кочетова) отправилась в Одессу, чтобы забрать своего любимца, которого не видели долгое время.

Как пишет Politeka.net, об этом сама MamaRika сообщила в своих Instagram-сторис и показала трогательные кадры.

«Мы едем в Одессу, чтобы забрать старшего сына, которого не видели два месяца», - рассказала она.

Под «старшим сыном» певица подразумевала забавного и невероятно няшного песика по кличке Рокки редкой породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя).

Немного позже MamaRika выложила видео теплой встречи с родителями мужа Сергея Середы в Одессе. Когда певица зашла в дом, собачка бросилась в объятия своей хозяйки и принялась ее целовать.

«Сделали сюрприз и приехали в Одессу. Давидик не видел своих бабушку и дедушку целых 7 месяцев», - рассказала артистка.

Стоит сказать, что известная певица долгое время, мечтала о собачке, но у звезды была веская причина не заводить животное – аллергия на собачью шерсть.

Однако мечту все же удалось воплотить благодаря изобретательному мужу звезды, который подарил ей гипоаллергенную собаку. Мечта певицы сбылась на день рождения, когда ей исполнился 31 год.

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