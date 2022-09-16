В повседневной жизни и на сцене украинскую певицу MamaRika (Анастасию Кочетову) в чаще всего можно видеть в спортивной одежде – в штанах, джинсах, футболках, худи и кроссовках, однако после рождения первенца стиль артистки кардинально изменился.

В последнее время артистка стала выбирать платья в обтяжку, которые максимально подчеркивают ее постройневшую фигуру.

Так, у себя в Instagram MamaRika разместила яркой фото, где позирует в ультракоротком платье в облипку. Свой образ она дополнила зелеными мюлями на каблуке и солнцезащитными очками.

«Главным героем этого фото является не Мамка, и даже не Давид… Да, я сейчас о коляске, которая стала нашим неотъемлемым помощником с первых дней вторжения и по сей день. Эта супер надежная малышка проехала тысячи километров, побывала в 5 странах, но до сих пор на ходу. Помещается в ручную кладь, трансформируется из люльки в сидячку, легкая и стильная», - прокомментировала вокалистка.

Однако пользователи сети с ней не согласились и написали, что главным героем этого фото всё же является MamaRika.

"Божечко, что за ляля???", "Огонь🔥🔥🔥 Вау! Как красива мамочка 😍", "Да ну, главным героем этого фото является Мамкины ноги🔥🔥🔥", "А я сразу подумала, что главный герой этого фото – это флаг 💙💛!", - пишут в комментариях.

Напомним, что MamaRika после несчастья за границей показала кадры жилья: "Еще разваленная"

Как сообщала Politeka, MamaRika, ее муж, ведущий, Сергей Середа, а также сын Давид заразились в начале февраля коронавирусом.

Также Politeka писала, что MamaRika сообщила печальную новость, что с ребенком.