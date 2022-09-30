Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка звільнилася з телеканалу "Україна", а нещодавно повідомила, що влаштувалася на телеканал "Дом", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивувала новим фото та розповіла, як приготувалася до зими під час війни, причому на випадок, якщо раптом у будинку не буде газу.

На новій фотографії Лілія зображена на своїй кухні та демонструє шанувальникам смачну рибу, яку приготувала у мультипечі. За словами телезірки, перед зимою вона вирішила підготуватись на випадок, якщо вдома не буде газу.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Коли пішла розмова за запаси, то поділюся з вами ще одним лайфхаком. Знаю, що багато хто купує зараз мультварки чи електроплитки, бо раптом газу не буде. Я теж не відстаю. Обзавелася мультипіччю. Вона смажить, запікає, випікає, готує на грилі з краплею олії або взагалі без неї (і це мене тішить, бо масло самі знаєте, скільки зараз коштує).

Також Ребрик похвалилася, що у своїй чудо-новинці вже встигла приготувати смачну рибку: "Рибу на фото, я приготувала всього за 20 хвилин - швидше, ніж я салат встигла нарізати і на стіл накрити! Закинула рибу і пішла. Поки зима не прийшла - експериментуватиму з рецептами! Щоб потім бути озброєною різноманітністю корисних страв з мінімальним набором інгредієнтів".

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