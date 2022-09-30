Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая уволилась с телеканала "Украина", а недавно сообщила, что устроилась на телеканал "Дом", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивила новым фото и рассказала, как приготовилась к зиме во время войны, причем на случай, если вдруг в доме не будет газа.

На новой фотографии Лилия запечатлена на своей кухне и демонстрирует поклонникам вкусную рыбу, которую приготовила в мультипечи. По словам телезвезды, перед зимой она решила подготовится на случай, если дома не будет газа.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Когда пошел разговор за запасы, то поделюсь с вами еще одним лайфхаком. Знаю, что многие покупают сейчас мультварки или электроплитки, потому что вдруг газа не будет. Я тоже не отстаю. Обзавелась мультипечью. Она жарит, запекает, выпекает, готовит на гриле с каплей масла или вообще без нее (и это меня радует, потому что масло сами знаете, сколько сейчас стоит). То есть: без газа, быстро, экономно и с безусловным бонусом – пользой для здоровья".

Также Ребрик похвасталась, что в своей чудо-новинке уже успела приготовить вкусную рыбку: "Рыбу на фото, я приготовила всего за 20 минут – быстрее, чем я салат успела нарезать и на стол накрыть! Закинула рыбу и ушла. Пока зима не пришла – буду экспериментировать с рецептами! Чтобы потом быть вооруженной разнообразием полезных блюд с минимальным набором ингредиентов".

Напомним, "Ничего сложного": Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

Как сообщала Politeka, "Выехали и…": Влад Яма растопил сердца украинцев своей помощью из Америки.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Богдан внезапно засветилась в объятиях Заливако: "Хотела сказать...".