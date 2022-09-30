Нещодавно артист заявив, що тепер він виступатиме під ім'ям Mick Sunday та створюватиме англомовну музику. Після презентації пісні I Feel Good та вульгарного кліпу на неї на Макса обрушився шквал негативних коментарів. Пізніше співак також оскандалився підтримкою Вірменії, яка є союзником путіна, у конфлікті з Азербайджаном.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Барських поділився своїми міркуваннями про стан українців у розпал війни.

"Після 24 лютого наше життя немов попало у петлю часу. Наші мрії та прагнення поставлені на паузу. Ми стали залежними від фрази «не на часі». Здається, що ще трішки й ми перестанемо дихати, чекаючи кращого моменту. Але його банально може й не бути. Сьогодні, як ніколи, нам потрібен відпочинок, і не стільки фізичний, скільки ментальний", — пише артист.

Співак поділився своїм секретом, що допомагає йому відволіктися.

"І в такі моменти я завжди дивлюся на сонце, за його заходом та сходом. Для мене це момент народження нового життя. І де б я не був, кращого сходу сонця аніж вдома на Херсонщині я не бачив ніколи. Тому, ми повинні бути сміливими у своїх бажаннях, почати жити тут і зараз, аби зустріти перемогу кращою версією себе", — наголосив Макс.

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.