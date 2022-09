Прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" запланована на 30 вересня. Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.

Головним героєм нового "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Він народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США, а тепер живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Алекс розповів, як досягає поставлених цілей.

"Спочатку ідея🌍Процес її реалізації, переродження в матеріальне.. саме цей процес досягнення мети розвиває нас, як особистість. Повірте, момент досягнення мети гіперболізований та переоцінений, а процес її досягнення недооцінений", — вважає Топольський.

Підприємець додав, що завжди намагається створювати для себе челендж.

"Ставлю мету в 3-5 років неймовірно амбіціозну, як кажуть: «Shoot for the moon, and you will land on the stars”. Мета має хоч трохи лякати. І коли ми її вибрали, потрібно заякорити в собі мотивацію - для чого ми взагалі хочемо досягнути цю мету? І відповідь має бути бетонна. Тому що, якщо мотивація не зрозуміла, чи слабка, я вам обіцяю, при перших проблемах - руки опустяться і ви почнете переключатись. Всім гарного процесу виставлення мети:) А я назад в транс 🧘‍♂️", — пише Алекс.

Нагадаємо, Макс Барських несподівано висловився щодо ситуації в Україні.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська поділилася з українцями трагічною звісткою та кадрами.

Також Politeka писала, що Кароль розкрила, які зміни в житті у неї сталися за кордоном.