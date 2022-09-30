Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка розмістила трагічні кадри з низки українських міст, які знову зазнали обстрілів.
"Обстріляні рідні міста…Миколаїв,Дніпро,Запоріжжя…Ракети окупантів знищують людські долі,цілі родини…Фрагменти тіл після прильоту ракет знаходять на дахах сусідніх будинків…Якимось дивом вижив старий пес,контужений і засліплений виє на руїнах свого будинку. Страхіття,біль,відчай і ненависть…😢😢😢", — пише Сумська.
Співак Віталій Козловський у коментарях не стримав емоцій, написавши: "путін, щоб ти здох і вся твоя рідня виродків горіли з тобою разом у пеклі!".
Українці в коментарях також діляться переживаннями:
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"Що ж це робиться, за що нам таке!? Тяжко і боляче дивитись на таке...";
"Як же я ненавиджу цих клятих рашистів 😡 і як же шкода цих ні в чому не винних людей😢";
"Боже 🙏 коли цей жах закінчиться 😭 гинуть геть невинні люди";
"Нелюди, ви за все відповісте, за кожне зламане життя";
"Скільки ще життів можна забирати. Щоб їм вернулося та ще гірше";
"Господи, допоможи швидше звільнити нашу землю від цієї нечисті 🙏".
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