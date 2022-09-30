Як повідомляє Politeka.net , Тіна Кароль вирішила поспілкуватися з фанатами і дала спеціальне інтерв'ю, розкривши багато цікавих тем останнім часом. Артистка багато подорожує та активно підтримує країну, намагаючись виконувати все частіше лише україномовні пісні.

Цього разу в мережі представили бесіду Тіни про творчість під час війни, про шлях до перемоги та боротьби на культурному фронті.

«Співачка Тіна Кароль із самого початку повномасштабної російської агресії активно займається культурною дипломатією. Про творчість під час війни, шляхи до перемоги та боротьби на культурному фронті Тіна Кароль розповіла кореспондентка Голосу Америки Ірина Соломко у Нью-Йорку» - сказано у підписі.

«🤗✨Наша Гордість 🤩☺️ Тіна справжня патріотка; ціную ці старанності» - пишуть фанати у відповідь.

Співачка визнала, що в її репертуарі було багато пісень російською мовою. Серед них десяток хітів, котрі любили українці. Але зараз артистка не готова їх знову співати.

"У мене в репертуарі було багато російськомовних пісень, з початком війни я їх просто відклала, а це десяток хітів, і вони просто лежать на полиці, можливо, довго або назавжди. На початку війни музика не писалася, музи не з'являлася, якщо хотілося писати, то про біль, але мені не хотілося "віддавати" свій біль людям, і так усім боляче", – розповіла Тіна Кароль.

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