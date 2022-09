Премьера 12-го сезона шоу "Холостяк" запланирована на 30 сентября. Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но тогда премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф.

Главным героем нового "Холостяка" стал 32-летний Алекс Топольский. Он родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США, теперь живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

На этот раз на своей странице в Instagram Алекс рассказал, как добивается поставленных целей.

"Сначала идея 🌍Процесс ее реализации, перерождение в материальное... именно этот процесс достижения цели развивает нас как личность. Поверьте, момент достижения цели гиперболизирован и переоценен, а процесс ее достижения недооценен", — считает Топольский.

Предприниматель добавил, что всегда пытается создавать для себя челлендж.

"Ставлю цель в 3-5 лет невероятно амбициозную, как говорят: «Shoot for the moon, and you will land on the stars”. Цель должна хоть немного пугать. И когда мы ее выбрали, нужно заякорить в себе мотивацию – для чего мы вообще хотим достичь эту цель? И ответ должен быть бетонный. Потому что, если мотивация не понятная или слабая, я вам обещаю, при первых проблемах - руки опустятся и вы начнете переключаться. Всем хорошего процесса выставления цели:) А я обратно в транс 🧘‍♂️", - пишет Алекс.

