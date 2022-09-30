Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огневич уперше за сім місяців вирішила дозволити собі розслабитися та провела відпустку в Греції. Артистка актно ділилася новими образами та розповідала про цікаві місця, а вже після відпочинку висловилася про враження.

«Повернення до реальності. Охорона працює. Чекаю на свій рейс інтерсіті до Варшави. Попереду ніч без сну. Але це лише половина шляху. Що сказати? Шалено «вдячна» сусідам за порятунок від комфорту та щоденна ракета з обстрілами.

Макс до речі працює і вночі. Але... у мене із собою немає злотих. Тому я просто дивлюся» – висловилася Злата Огневич.

Також артистка висвітлює ситуацію у соціальних мережах та ділиться своїми переживаннями.

«Щодня новини розривають серце вщент... Чому ми? Як так сталося, що одна людина вирішує, кому жити, а кому померти? Чому інші країни просто заплющили очі?

Тому що, будемо чесні – за великого бажання світових лідерів, росія вже давно отримала б пі*ди! Виростили виродки путіна своїм мовчанням. Ненавиджу!» - Висловилася Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру найпопулярніших зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.