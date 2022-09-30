Известная украинская певица Злата Огневич высказалась о не самом комфортном возвращении домой.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич впервые за семь месяцев решила позволить себе раслабиться и провела отпуск в Греции. Артистка актно делилась новыми образами и рассказывала об интересных местах, а уже после отдыха высказалась о впечатлениях.

«Возвращение в реальность. Охрана работает. Жду на свой рейс интерсити до Варшавы. Впереди ночь без сна. Но это только половина пути. Что сказать? Безумно «благодарна» соседям за спасение от комфорта и каждодневная ракеты с обстрелами.

Макс кстати работает и ночью. Но… у меня с собой нет злотых. Поэтому я просто смотрю» - высказалась Злата Огневич.

Также артистка освещает ситуацию в социальных сетях и делится своими переживаниями.

«Каждый день новости разрывают сердце вдребезги… Почему мы? Как так получилось, что один человек решает, кому жить, а кому умереть? Почему другие страны просто закрыли глаза?

Потому что, будем честны – при большом желании мировых лидеров, россия бы уже давно получила пи*ды! Вырастили урода путина своим молчанием. Ненавижу!» - высказалась Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.