Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич впервые за семь месяцев решила позволить себе раслабиться и провела отпуск в Греции. Артистка актно делилась новыми образами и рассказывала об интересных местах, а уже после отдыха высказалась о впечатлениях.
«Возвращение в реальность. Охрана работает. Жду на свой рейс интерсити до Варшавы. Впереди ночь без сна. Но это только половина пути. Что сказать? Безумно «благодарна» соседям за спасение от комфорта и каждодневная ракеты с обстрелами.
Макс кстати работает и ночью. Но… у меня с собой нет злотых. Поэтому я просто смотрю» - высказалась Злата Огневич.
Также артистка освещает ситуацию в социальных сетях и делится своими переживаниями.
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«Каждый день новости разрывают сердце вдребезги… Почему мы? Как так получилось, что один человек решает, кому жить, а кому умереть? Почему другие страны просто закрыли глаза?
Потому что, будем честны – при большом желании мировых лидеров, россия бы уже давно получила пи*ды! Вырастили урода путина своим молчанием. Ненавижу!» - высказалась Злата.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.