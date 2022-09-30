Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка ще до війни розлучилася зі своїм російським чоловіком, а нещодавно презентувала українцям новий україномовний хіт, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала свій новий кліп на цей хіт і порушила важливу тему.

У ролику можна побачити, що свою нову відеороботу Аліна вирішила оформити у вигляді "пластилінового" мультика, і треба сказати, вийшло дуже зворушливо та мило. У підписі до публікації Гросу розповіла, що присвятила цей кліп дітям, а також порушила тему усиновлення дітей, що під час війни особливо важливо.

"30 вересня - день усиновлення дітей. Це дуже важлива тема для нас на сьогодення. Безліч маленьких діток залишилися без батьків і вони, як ніхто інший потребують любові, підтримки, ніжності і розуміння того, що вони потрібні, вони важливі, вони також наше майбутнє. Я хочу присвятити цей арт-кліп дітям. І сподіваюсь, що він притягне більш у ваги у суспільства до цієї важливої теми. Автор пісні - @nikitakiselov. Над відео працювали - @vadym.boldurat та його команда мега-талановитих діток", - написала співачка у підписі до публікації.

Нагадаємо, "Приємна несподіванка": Могилевська у блискучому піджаку з декольте заінтригувала українців.

Як повідомляла Politeka, "Це шедевр": Камінська показала залаштунки зйомок україномовного кліпу та довела до мурашок.

Також Politeka писала, що "Збирала на мене гроші": Онуфрійчук із "Танців з зірками" показала дитячі фото зі старшою сестрою.