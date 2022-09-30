Популярная украинская певица Алина Гросу, которая еще до войны развелась со своим российским мужем, а недавно презентовала украинцам новый украиноязычный хит, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила свой новый клип на этот хит и подняла важную тему.
В ролике можно увидеть, что свою новую видеоработу Алина решила оформить в виде "пластилинового" мультика, и надо сказать, получилось очень трогательно и мило. В подписи к публикации Гросу рассказала, что посвятила этот клип детям, а также подняла тему усыновления детей, что во время войны особенно важно.
"30 сентября – День усыновления детей. Это очень важная тема для нас сегодня. Множество маленьких детей остались без родителей и они, как никто другой нуждаются в любви, поддержке, нежности и понимании того, что они нужны, они важны, они также наше будущее. Я хочу посвятить этот арт-клип детям. И надеюсь, что он привлечет большее внимание у общества к этой важной теме. Автор песни – @nikitakiselov. Над видео работали – @vadym.boldurat и его команда мега-талантливых деток", - написала певица в подписи к публикации.
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