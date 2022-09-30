Відома телеведуча Марічка Падалко розповіла, як окупанти знову намагаються знищити українців.

Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко висловилася в Інстаграм про гучні трагедії та гучні події останніх годин.

Російська ракета вночі у Дніпрі вбила родину – бабусю, маму та двох її дітей – 9-річну дівчинку та 8-річного хлопчика. Вцілів тільки пес, батько сім'ї загиблих сьогодні приїхав у Дніпро з-під Лимана, де воює у лавах ЗСУ.

Також відомо, що Україна повернула додому через обмін ще 6 наших людей – чотирьох морпіхів та двох цивільних, які захищали Маріуполь.

Ще мешканка селища Стариця на Харківщині на кордоні з росією розповіла азербайджанському журналістові про окупантів: «Вони убогі, ніколи унітазу не бачили».

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8-річна Злата Хоменко зворушила своїм танцем та зверненням суддів проекту «Іспанія має талант» - додає Марічка.

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