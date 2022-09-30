Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко высказалась в Инстаграм о громких трагедиях и громких событиях последних часов.
Российская ракета ночью в Днепре убила семью – бабушку, маму и двух ее детей – 9-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Уцелел только пес, отец семьи погибших сегодня приехал в Днепр из-под Лимана, где воюет в рядах ВСУ.
Также известно, что Украина вернула домой через обмен еще 6 наших людей – четырех морпехов и двух гражданских, защищавших Мариуполь.
Еще жительница поселка Старица на Харьковщине на границе с россией рассказала азербайджанскому журналисту об оккупантах: «Они убогие, никогда унитаза не видели».
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8-летняя Злата Хоменко умилила своим танцем и обращением судей проекта «Испания имеет талант» - добавляет Маричка.
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