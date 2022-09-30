Як пише Politeka.net , після 24 лютого мільйони українців виявилися біженцями в Європі через повномасштабне вторгнення росії. Так, 8-річна Злата Хоменка виявилася зі своїми рідними в Іспанії. Там вона вирішила піти на "Іспанія шукає таланти", де вразила танцем та своїми словами суддів. Про це написало ЖВЛ у своєму Інстаграмі.
8-річна українка зворушила суддів «Іспанія шукає таланти»
Маленька Злата Хоменка взяла участь у кастингу на шоу Іспанія шукає таланти, де присвятила танець усім дітям України.
Судді шоу не змогли стримати сліз.
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Також дівчинка закликала допомагати Україні, щоб вона змогла якнайшвидше повернутися додому.
Після цього Злата виконала танець балету "Гаяни".
Судді високо оцінили виступ дівчинки. А одна із членів журі, співачка Едурне, не дотримала емоцій і від слів маленької українки розплакалася, після чого вона натиснула «золоту кнопку», таким чином вивівши дівчинку до півфіналу проекту», - написано було у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я плачу, так зворушливо", "Неймовірно зворушливо", "Молодець, до сліз просто", "Швидше Україна здобуде перемогу, щоб усі дітки могли повернутися додому", "Дякую, Златочко! Нехай твоя зірочка засяє, Дякую, Іспанія!" .
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