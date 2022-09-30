Як пише Politeka.net , після 24 лютого мільйони українців виявилися біженцями в Європі через повномасштабне вторгнення росії. Так, 8-річна Злата Хоменка виявилася зі своїми рідними в Іспанії. Там вона вирішила піти на "Іспанія шукає таланти", де вразила танцем та своїми словами суддів. Про це написало ЖВЛ у своєму Інстаграмі.





8-річна українка зворушила суддів «Іспанія шукає таланти»

Маленька Злата Хоменка взяла участь у кастингу на шоу Іспанія шукає таланти, де присвятила танець усім дітям України.

Судді шоу не змогли стримати сліз.

Також дівчинка закликала допомагати Україні, щоб вона змогла якнайшвидше повернутися додому.

Після цього Злата виконала танець балету "Гаяни".

Судді високо оцінили виступ дівчинки. А одна із членів журі, співачка Едурне, не дотримала емоцій і від слів маленької українки розплакалася, після чого вона натиснула «золоту кнопку», таким чином вивівши дівчинку до півфіналу проекту», - написано було у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я плачу, так зворушливо", "Неймовірно зворушливо", "Молодець, до сліз просто", "Швидше Україна здобуде перемогу, щоб усі дітки могли повернутися додому", "Дякую, Златочко! Нехай твоя зірочка засяє, Дякую, Іспанія!" .

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