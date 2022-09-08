Как пишет Politeka.net, Артем Фесько - известный украинский исполнитель. Подросток в прошлом году решил пойти на шоу "Україна має талант", где впечатлил своим оперным пением, после чего Сергей Притула, судья проекта, отправил его в финал. Там Артем повторил успех и стал победителем проекта. А после начала войны Фесько занялся плетением сеток, а чуть позже уехал в Польшу.
Недавно исполнитель вернулся обратно в Украину и продолжает радовать новыми публикациями в своем блоге. А в новом посте Артем поделился фотографиями со своей прогулки. Стоит отметить, что теперь Фесько уже был с короткой стрижкой.
"Падает...", - написал Артем, имея ввиду осень.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Вау", "Файный", "Привет, Артемка", "Какой красивый", "Та ты что, это пожар".
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