Как пишет Politeka.net, после 24 февраля миллионы украинцев оказались беженцами в Европе из-за полномасштабного вторжения россии. Так, 8-летняя Злата Хоменко оказалась со своими родными в Испании. Там она решила пойти на "Испания ищет таланты", где впечатлила танцем и своими словами судей. Об этом написало ЖВЛ в своем Инстаграм.





"8-летняя украинка умилила судей «Испания ищет таланты»

Маленькая Злата Хоменко приняла участие в кастинге на шоу «Испания ищет таланты», где посвятила танец всем детям Украины.

Судьи шоу не смогли сдержать слез.

Также, девочка призвала помогать Украине, чтобы она смогла поскорее вернуться домой.

После этого Злата исполнила танец балета «Гаяне».

Судьи высоко оценили выступление девочки. А одна из членов жюри, певица Эдурне, не сдержала эмоций и от слов маленькой украинки расплакалась, после чего она нажала «золотую кнопку», таким образом выведя девочку в полуфинал проекта", - написано было в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я плачу, так трогательно", "Невероятно трогательно", "Молодец, до слез просто", "Скорее Украина одержит победу, чтобы все детки могли вернуться домой", "Спасибо, Златочка! Пусть твоя звездочка засияет , Спасибо, Испания!".

Напомним, победитель "Україна має талант" Фесько с короткой стрижкой удивил видом

Также Politeka писала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот, показал, чем занимается дома после отъезда жены

А еще Politeka сообщала, что судья "Україна має талант" Евгений Кот рассказал, как переживает расставание с женой



