Как пишет Politeka.net, после 24 февраля миллионы украинцев оказались беженцами в Европе из-за полномасштабного вторжения россии. Так, 8-летняя Злата Хоменко оказалась со своими родными в Испании. Там она решила пойти на "Испания ищет таланты", где впечатлила танцем и своими словами судей. Об этом написало ЖВЛ в своем Инстаграм.
"8-летняя украинка умилила судей «Испания ищет таланты»
Маленькая Злата Хоменко приняла участие в кастинге на шоу «Испания ищет таланты», где посвятила танец всем детям Украины.
Судьи шоу не смогли сдержать слез.
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Также, девочка призвала помогать Украине, чтобы она смогла поскорее вернуться домой.
После этого Злата исполнила танец балета «Гаяне».
Судьи высоко оценили выступление девочки. А одна из членов жюри, певица Эдурне, не сдержала эмоций и от слов маленькой украинки расплакалась, после чего она нажала «золотую кнопку», таким образом выведя девочку в полуфинал проекта", - написано было в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я плачу, так трогательно", "Невероятно трогательно", "Молодец, до слез просто", "Скорее Украина одержит победу, чтобы все детки могли вернуться домой", "Спасибо, Златочка! Пусть твоя звездочка засияет , Спасибо, Испания!".
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