Как пишете Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор, а также победитель шоу "Україна має талант". Евгений также судил проект "Україна має талант", в котором победил 14-летний подросток Артем Фесько. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на днях от Евгения уехала жена на несколько недель. Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится самым интересным.

А в этот раз звезда показал, чем занимается дома, пока его супруга в отъезде.

"Всем привет. Пока Наташи нет, я тут дома на хозяйстве. Сам себе готовлю, сам себе убираю, короче - что-то такое делаю. Вот мой помощник, ездит что-то там, убирает, чтобы тут не было никакого мусора. А еще я себе решил завтрак приготовить. Но что-то пошло не по плану. Потому что взял ту же сковородке, на которой готовит Наташа, специально она для яиц. Что-то оно короче начало прилипать, непонятно почему, оно такое вышло", - сказал Евгений.

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