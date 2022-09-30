Цього разу на своїй сторінці в Instagram молодий артист розмістив зворушливі кадри з маленькою донечкою Елізабет та своєю дружиною Іванною. Артист виконав для своїх дівчаток кавер популярної пісні гурту Kalush.

"Величезне дякую, мої рідненькі донечко та Іванно, що надихаєте мене кожного дня, кожної миті, кожного подиху повітря❤️ У цьому кавері, який я записав - (Калуш - “Зорі”) - вдалося перелити частинку своїх емоцій, які я відчуваю до своєї сім’ї❤️Шкода, що інста не виставила повне відео яке я хотів🥲, але якщо більшу половину почули, то вже добре❤️", — зізнається Сасанчин.

"Дуже гарно", — одразу ж відповіла в коментарях його кохана Іванка.

Шанувальники зірки "Голос країни" захоплюються його талантом, а також бажають зірковому сімейству щастя:

"Боже який голос❤️Дууууже гарно! Так тримати і йти тільки вперед!";

"Дууууже гарно 👏👏👏заслухаєшся❤️голос супер😍";

"Класно 👍👍 👍 Хочеться слухати і слухати";

"Нове, незвичне, оригінальне. Лірика і драйв органічно поєднані. Чуттєве виконання. Натхнення Вам, Романе! Творіть нашу українську пісню";

"Дуже гарно😍 Щастя вам🥰".

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