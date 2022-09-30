Победитель шоу "Голос. Дети" и "Голос країни" Роман Сасанчин растрогал украинцев, посвятив песню своей жене и ребенку.

В этот раз на своей странице в Instagram молодой артист разместил трогательные кадры с маленькой дочкой Элизабет и женой Иванной. Артист исполнил для своих девочек кавер популярной песни группы Kalush.

"Огромное спасибо, мои родные доченька и Иванна, что вдохновляете меня каждый день, каждый миг, каждого дыхания воздуха❤️ В этом кавере, который я записал - (Калуш - "Зорі") - удалось перелить частицу своих эмоций, которые я испытываю к своей семье. Жаль, что инста не выставила полное видео которое я хотел 🥲, но если большую половину услышали, то уже хорошо❤️", — признается Сасанчин.

"Очень красиво", - сразу ответила в комментариях его любимая Иванка.

Поклонники звезды "Голос країни" восхищаются его талантом, а также желают звездному семейству счастья:

"Боже, какой голос❤️Очееень хорошо! Так держать и идти только вперед!";

"Оооочень хорошо 👏👏👏заслушаешься❤️голос супер😍";

"Классно 👍👍 👍 Хочется слушать и слушать";

"Новое, необычное, оригинальное. Лирика и драйв органически соединены. Чувственное исполнение. Вдохновения Вам, Роман! Творите нашу украинскую песню";

"Очень красиво😍 Счастья вам🥰".

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