В этот раз на своей странице в Instagram молодой артист разместил трогательные кадры с маленькой дочкой Элизабет и женой Иванной. Артист исполнил для своих девочек кавер популярной песни группы Kalush.
"Огромное спасибо, мои родные доченька и Иванна, что вдохновляете меня каждый день, каждый миг, каждого дыхания воздуха❤️ В этом кавере, который я записал - (Калуш - "Зорі") - удалось перелить частицу своих эмоций, которые я испытываю к своей семье. Жаль, что инста не выставила полное видео которое я хотел 🥲, но если большую половину услышали, то уже хорошо❤️", — признается Сасанчин.
"Очень красиво", - сразу ответила в комментариях его любимая Иванка.
Поклонники звезды "Голос країни" восхищаются его талантом, а также желают звездному семейству счастья:
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"Боже, какой голос❤️Очееень хорошо! Так держать и идти только вперед!";
"Оооочень хорошо 👏👏👏заслушаешься❤️голос супер😍";
"Классно 👍👍 👍 Хочется слушать и слушать";
"Новое, необычное, оригинальное. Лирика и драйв органически соединены. Чувственное исполнение. Вдохновения Вам, Роман! Творите нашу украинскую песню";
"Очень красиво😍 Счастья вам🥰".
Напомним, Макс Барских неожиданно высказался по поводу ситуации в Украине.
Как сообщала Politeka, Ольга Сумская поделилась с украинцами трагическим известием и кадрами.
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