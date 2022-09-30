На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила потужний пост, у якому прокоментувала низку трагедій у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі, що сколихнули Україну.
"Те, що відбувається зараз в країні, ці останні події, щоденні вбивства сотень українців, сльози, крик душі - все це не вкладається в голові 🥺 як в тумані все це.. Це - не країна-терорист. Це - гірше. Вони систематично і щоденно нищать землю, людей, все, що пов’язано з Україною", — пише дружина телеведучого.
Так, тільки в результаті трагедії в Запоріжжі, де окупанти здійснили обстріл гуманітарної колони, загинули щонайменше 25 людей.
"Ми боремося, ми сильні! Але питання, скільки іще повинно загинути дітей? Скільки іще військових не повернуться додому? Скільки 😭 Душу рве на частини він щоденних новин і неможливості на все це вплинути! Боже, врятуй нас від цього зла! Дай нам сил побороти його 💛💙Вибачайте! Наболіло 💔", — наголосила Христина.
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Додамо, запуск нового сезону шоу "Холостяк", головним героєм якого став Алекс Топольський, було заплановано на 30 вересня, але сьогодні, в день прем'єри, представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ. Про нову дату старту буде оголошено пізніше.
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