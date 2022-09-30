На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила мощный пост, в котором прокомментировала ряд всколыхнувших Украину трагедий в Днепре, Николаеве и Запорожье.

"Происходящее сейчас в стране, эти последние события, ежедневные убийства сотен украинцев, слезы, крик души - все это не укладывается в голове 🥺 как в тумане все это.. Это - не страна-террорист. Это - хуже. Они систематически и ежедневно уничтожают землю, людей, все, что связано с Украиной", - пишет жена телеведущего.

Так, только в результате трагедии в Запорожье, где оккупанты совершили обстрел гуманитарной колонны, погибли по меньшей мере 25 человек.

"Мы боремся, мы сильные! Но вопрос, сколько еще должно погибнуть детей? Сколько еще военных не вернутся домой? Сколько 😭 Душу рвет на части он ежедневных новостей и невозможности на все это повлиять! Боже, спаси нас от этого зла! Дай нам сил побороть его 💛💙Извините! Наболело 💔", - подчеркнула Кристина.

Запуск нового сезона шоу "Холостяк", главным героем которого стал Алекс Топольский, был запланирован на 30 сентября, но сегодня, в день премьеры, представители телеканала внезапно решили снова перенести показ. О новой дате старта будет объявлено позже.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.