Лілія Ребрик зізналася, що після таких трагічних новин важко зібратись, але її рятує робота.

Як повідомляє Politeka.net, майже щодня Україна втрачає своїх людей через терористичні дії Кремля. Трагедії сталися напередодні та вночі у Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. Загинуло понад 30 людей і понад сотню поранено, доля багатьох досі невідома, адже вони перебувають під завалами зруйнованих будинків.

Українська телеведуча Лілія Ребрик оплакала у своїх Instagram-stories жертв у Запоріжжі, Дніпрі та Миколаєві.

Відомо, що російські солдати завдавали удару по беззахисним українцям. Це черговий теракт країни-терориста росії. Телеведуча Лілія Ребрик зізналася, що після таких новин важко зібратись, але її рятує робота.

"Серце розривається від усього, що відбувається... але робота трохи рятує", - зазначила знаменитість і опублікувала фото, на якому позує зовсім сумною, зі смутком в очах.

Лілія Ребрик також спробувала хоч трохи підняти настрій українцям та вселити віру в те, що все обов'язково буде гаразд і ми переможемо окупантів, які віроломно вторглися в Україну.

"Сьогодні важкий день. 30 вересня. Але я хочу побажати всім нам віри, надії та любові. Тут, у серці. Бо якщо цього немає в серці, тоді цього не буде ніде у всьому світі", - додала вона.

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