Як повідомляє Politeka.net, майже щодня Україна втрачає своїх людей через терористичні дії Кремля. Трагедії сталися напередодні та вночі у Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі. Загинуло понад 30 людей і понад сотню поранено, доля багатьох досі невідома, адже вони перебувають під завалами зруйнованих будинків.
Українська телеведуча Лілія Ребрик оплакала у своїх Instagram-stories жертв у Запоріжжі, Дніпрі та Миколаєві.
Відомо, що російські солдати завдавали удару по беззахисним українцям. Це черговий теракт країни-терориста росії. Телеведуча Лілія Ребрик зізналася, що після таких новин важко зібратись, але її рятує робота.
"Серце розривається від усього, що відбувається... але робота трохи рятує", - зазначила знаменитість і опублікувала фото, на якому позує зовсім сумною, зі смутком в очах.
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Лілія Ребрик також спробувала хоч трохи підняти настрій українцям та вселити віру в те, що все обов'язково буде гаразд і ми переможемо окупантів, які віроломно вторглися в Україну.
"Сьогодні важкий день. 30 вересня. Але я хочу побажати всім нам віри, надії та любові. Тут, у серці. Бо якщо цього немає в серці, тоді цього не буде ніде у всьому світі", - додала вона.
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