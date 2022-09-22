Лілія Ребрик показала снігове фото та визнала, що насолоджується лише дощовою погодою та любить просто стояти під дощем.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Лілія Ребрик насолоджується приємними осінніми днями, проводячи їх зі своєю родиною - коханим чоловіком та двома дочками. Артистка поділилася атмосферними знімками, показавши, що на деяких територіях України настала зима.

Так, у Карпатах продовжується снігопад: намело до 80 сантиметрів снігу, зафіксували сходження лавини. Самі рятувальники не пам'ятають нагоди, щоб у вересні зійшла лавина, але тепер це сталося. Тим часом у Києві йде дощ.

Лілія Ребрик визнала, що насолоджується такою дощовою погодою та любить просто стояти під дощем.

Щоб довести це, вона опублікувала кадри, на яких крутиться під дощем. На ній зручний, практичний та ідеальний варіант для холодної осені із суворими погодними умовами. Він поєднує тепло, комфорт і виглядає актуально. Так, вона обрала ефектний та оригінальний коричневий брючний костюм.

"А в Києві зараз дощ. В умовах війни радієш навіть дощу", - зробила зізнання Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.