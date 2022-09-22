Як повідомляє Politeka.net, популярна телеведуча Лілія Ребрик насолоджується приємними осінніми днями, проводячи їх зі своєю родиною - коханим чоловіком та двома дочками. Артистка поділилася атмосферними знімками, показавши, що на деяких територіях України настала зима.

Так, у Карпатах продовжується снігопад: намело до 80 сантиметрів снігу, зафіксували сходження лавини. Самі рятувальники не пам'ятають нагоди, щоб у вересні зійшла лавина, але тепер це сталося. Тим часом у Києві йде дощ.

Лілія Ребрик визнала, що насолоджується такою дощовою погодою та любить просто стояти під дощем.

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Щоб довести це, вона опублікувала кадри, на яких крутиться під дощем. На ній зручний, практичний та ідеальний варіант для холодної осені із суворими погодними умовами. Він поєднує тепло, комфорт і виглядає актуально. Так, вона обрала ефектний та оригінальний коричневий брючний костюм.

"А в Києві зараз дощ. В умовах війни радієш навіть дощу", - зробила зізнання Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.