Лілія Ребрик показала чуттєвий образ і розповіла у Instagram про важливий благодійний розіграш.

Як повідомляє Politeka.net, українська актриса та телеведуча Лілія Ребрик не залишає шанувальників без цікавого контенту ні на день – вона регулярно поповнює Instagram свіжими фото: то позує у новому образі та вбранні, то показує, як проводить час із чоловіком та дітьми чи ділиться своїми робочими цибулями з прямих ефірів.

Цього разу вона показала чуттєвий образ та розповіла у Instagram про важливий благодійний розіграш.

Лілія Ребрик поділилася барвистим фото у ефектному образі. Телеведуча позувала в розлогому лісі в розкішній червоній сукні-вишиванці в підлогу з білими візерунками та довгим пояском, який підкреслив її талію. Вона прийняла елегантну позу і мрійливо дивилася убік.

У підписі до знімку, ведуча зізналася, що сукню, в якій вона позує, буде розіграно. Зокрема Лілія запустила перший благодійний розіграш за донат у благодійний фонд "Лілії Ребрик".

"Сьомий місяць війни в Україні! Але, незважаючи на біль та зневіру, ми впевнено йдемо до перемоги! Ми – міцні, незламні і подолаємо всі! Ми йдемо з вами – щодня, крок за кроком – йдемо всі разом до перемоги!", - написала Лілія Ребрик та залишила умови розіграшу у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.