Лилия Ребрик призналась, что после таких трагических новостей трудно собраться, но ее спасает работа.

Как сообщает Politeka.net, почти каждый день Украина теряет своих людей из-за террористических действий Кремля. Трагедии произошли накануне и ночью в Николаеве, Днепре и Запорожье. Погибли более 30 человек и более сотни ранены, судьба многих до сих пор неизвестна, ведь они находятся под завалами разрушенных домов.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик оплакала в своих Instagram-stories жертв в Запорожье, Днепре и Николаеве.

Известно, что российские солдаты наносили удар по беззащитным украинцам. Это очередной теракт страны-террориста россии. Телеведущая Лилия Ребрик призналась, что после таких новостей трудно собраться, но ее спасает работа.

"Сердце разрывается от всего, что происходит... но работа немного спасает", - отметила знаменитость и опубликовала снимок, на котором позирует совсем грустной, с печалью в глазах.

Лилия Ребрик также попыталась хоть немного поднять настроение украинцам и вселить веру в то, что все обязательно будет хорошо и мы победим оккупантов, которые вероломно вторглись в Украину.

"Сегодня тяжелый день. 30 сентября. Но я хочу пожелать всем нам веры, надежды и любви. Здесь, в сердце. Потому что если этого нет в сердце, тогда этого не будет нигде во всем мире", - добавила она.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.