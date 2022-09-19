Крім помади та гаманця, у сумочці знаменитості Лілії Ребрик є особливі предмети, які дорогі її серцю.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик - звикла бути стильною та чарівною в будь-яких життєвих обставинах. На цей раз вона зважилася показати в Instagram вміст своєї сумочки, серед яких виявилися зворушливі подарунки від дочерей.

Крім помади та гаманця, у сумочці знаменитості є особливі предмети, які дорогі її серцю.

Наприклад, молодша донька Лілії Ребрик – Поліна поклала в сумочку до мами маленький дзвіночок і попросила берегти його, а коли стане сумно – витягнути його та погратися, щоб розвеселити себе. Лілія Ребрик також носить із собою записку від старшої доньки Діани. Телеведуча не стала уточнювати, що в записці, адже це надто особисте для неї. Також діти поклали у сумочку Ребрик – невелику ракушку.

"Сказали, що дуже хочуть на море і якщо носити ракушку з собою і частенько на неї дивитися, то ми обов'язково разом поїдемо на мору. Я бажаю нам усім, щоб скоріше ми перемогли і почався мир. Щоб ми могли скоріше повернутися до виконання своїх бажань ", – розповіла українська телеведуча Лілія Ребрик.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.