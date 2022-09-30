Актриса Ольга Сумська висловилася про подію у Запоріжжі і висловила своє співчуття.

На своїй сторінці в Instagram 56-річна артистка, актриса театру та кіно Ольга Сумська вразила добіркою кадрів із результатами руйнування через удар окупантів. Сьогодні вранці безліч міст України було здригнулося від вибухів, у мережі артисти також висловлюють свою підтримку.

«1 жовтня 2022 року - день жалоби в Запоріжжі та Запорізькій області. Сьогодні, 30 вересня, вранці рашисти розстріляли мирних громадян, які чекали на цивільну гуманітарну колону виїзду з обласного центру.

Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, забирали гуманітарну допомогу. Окупанти завдали удару по беззахисним українцям. Це черговий теракт країни-терориста. Наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених. У зв'язку з трагедією та з метою пам'яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем ​​жалоби у Запорізькій області» - повідомила Ольга.

У мережі висловили свої почуття: «Боже... Скільки горя, вони нас топлять у ньому. Бідні люди! Співчуваю рідним і близьким загиблих( 😢; Боже коли ті ублюдки зупиняться; Серце не витримує!!! Ублюдки всім виродкам виродки; Це страшно; І скільки це буде тривати? Чому цьому ублюдку все сходить з рук?; Це нелюди. Я зараз у Запоріжжі , плачемо, чорний день для міста».

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