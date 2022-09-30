На своей странице в Instagram 56-летняя артистка, актриса театра и кино Ольга Сумская впечатлила подборкой кадров с результатами разрушения из-за удара оккупантов. Сегодня утром множество городов Украины были содрогнулись от взрывов, в сети артисты также выражают свою поддержку.
«1 октября 2022 - день траура в Запорожье и Запорожской области. Сегодня, 30 сентября, утром рашисты расстреляли мирных граждан, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра.
Эти люди ехали к своим родным на оккупированные территории, увозили гуманитарную помощь. Оккупанты нанесли удар по беззащитным украинцам. Это очередной теракт страны-террориста. В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых. В связи с трагедией и с целью памяти погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области» - сообщила Ольга.
В сети выразили свои чувства: «Боже... Сколько горя, они нас топят в нем. Бедные люди! Сочувствую родным и близким погибших( 😢; Боже когда те ублюдки остановятся; Сердце не выдерживает!!!Ублюдки всем уродам уроды; Это страшно; И сколько это будет продолжаться? Почему этому ублюдку все сходит с рук?; Это изверги. Я сейчас в Запорожье, плачем, черный день для города😢».
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