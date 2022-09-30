Популярна українська блогерка та одна з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" Юлія Бельченко, яка отримала миле прізвисько "Зайчик", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала незвичайне відео, а підпису до нього поставила шанувальникам цікаве питання.

У короткому відео можна побачити, як Юлія епатажно приміряє два образи – один із чорним піджаком із візерунками, другий – із яскраво-рожевими та пухнастими рукавами. При цьому на ній короткий чорний топік і така коротенька спідниця. Волосся дівчини розпущене та недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Бельченко написала: "Який піджак вам сподобався більше: чорний чи рожевий?" Користувачі відразу почали обговорювати нову публікацію дівчини: "Мені обоє подобаються, але чорний, мабуть, трохи більше. Він більш класичний", "Під ту сукню, що на відео – чорний. А взагалі, рожевий", "Мені подобається чорний, але рожевий теж тобі підходить!", "Тільки не ображайся, тобі хоч сідло, але буде добре. Справа не в одязі, а в тому, як її носити", "Однотонні речі вам більше підходять", "Рожевий", "Чорний", "Рожевий вам підходить під стиль, чорний трохи грубо".

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