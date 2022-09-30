Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая получила милое прозвище "Зайка", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила необычное видео, а в подписи к нему задала поклонникам интересный вопрос.

В коротком видео можно увидеть, как Юлия эпатажно примеряет два образа – один с черным пиджаком с узорами, второй – с ярко-розовым и пушистыми рукавами. При этом на ней короткий черный топик и такая же коротенькая юбка. Волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Бельченко написала: "Какой пиджак вам понравился больше: черный или розовый?". Пользователи тут же принялись обсуждать новую публикацию девушки: "Мне оба нравятся, но черный, пожалуй, немного больше. Он более классический", "Под то платье, что на видео – черный. А вообще, розовый", "Мне нравится черный, но розовый тоже тебе подходит!", "Только не обижайся, тебе хоть седло, но будет хорошо. Дело не в одежде, а в том, как ее носить", "Однотонные вещи вам больше подходят", "Розовый", "Черный", "Розовый вам подходит под стиль, черный немного грубо".

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