Струнка внучка Софії Ротару Соня Євдокименко продемонструвала свою пластичність та гнучкість під час занять у спортзалі.

21-річна модель Соня Євдокименка, яка припадає онукою знаменитої співачки Софії Ротару, ніколи не страждала від зайвої ваги — вона була просто худенькою дівчиною. Однак зараз її струнка фігура виглядає по-справжньому спортивною.

У себе в Інстаграм у розділі сториз Соня виклала мотивуючі кадри, на яких показала, як ретельно займається у спортзалі.

Блондинка підкреслила стрункість лосинами, що обтягують, і топом.

Вона вигнулась кішечкою та розігнулася назад. Євдокименко продемонструвала високі махи ногами та вправи для гнучкої спини. Потім вона зробила розтяжку.

Зазначимо, що внучка народної артистки України Софії Ротару вже довгий час живе у Нью-Йорку, де навчається та здобуває професію моделі. Дівчина вже встигла у своєму віці знайти собі нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

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