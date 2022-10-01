Стройная внучка Софии Ротару Соня Евдокименко продемонстрировала свою пластичность и гибкость во время занятий в спортзале.

21-летняя модель Соня Евдокименко, которая приходится внучкой знаменитой певице Софии Ротару никогда не страдала от лишнего веса — она была просто худенькой девушкой. Однако сейчас ее стройная фигура выглядит по-настоящему спортивной.

У себя в Инстаграм в разделе сториз Соня выложила мотивирующие кадры, на которых показала, как усердно занимается в спортзале.

Блондинка подчеркнула стройность обтягивающими лосинами и топом.

Она выгнулась и разогнулась обратно. Евдокименко продемонстрировала высокие махи ногами и упражнения для гибкой спины. Потом она сделала растяжку.

Отметим, что внучка народной артистки Украины Софии Ротару уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и получает профессию модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс.

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