Как пишет Politeka.net, София Ротару - знаменитая украинская певица. У знаменитости есть единственный сын Руслан Евдокименко, у которого есть двое детей - Анатолий и София. 21-летняя Соня уже долгое время живет в Нью-Йорке, где учится и строит карьеру модели. Девушка уже успела в своем возрасте найти себе жениха-миллионера, который попадал в список Форбс. А на лето Соня переехала в Лос-Анджелес, где ей предложили временную работу. Не забывает модель и об Инстаграм, где активно делится кадрами своей работы, а также из личной жизни.
А в этот раз Соня показала, как прогуливалась на велосипеде. Девушка ехала в в топике и юбке, а образ дополнила стильными очками и сумочкой.
"Доброе утро", - написала Соня на новом сторис в Инстаграм, использовав итальянский язык.
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Напомним, 21-летняя внучка Софии Ротару взбудоражила новой съемкой в льняной пижамке
А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару в роскошном отеле приготовилась встречать выходные
Также Politeka писала, что Внучка Ротару расстегнула молнию, позволив оценить ее формы во время прогулки