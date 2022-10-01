Як пише Politeka.net, переможець вокального шоу "Голос країни-11" Сергій Лазановський, наставником якого була співачка Надя Дорофєєва, не перестає дивувати своїх шанувальників.

Незабаром у світ виходить новий трек, який заряджений на швидку перемогу України у війні проти російських загарбників.

У себе Instagram-акаунті Лазановський поділився невеликим фрагментом пісні та повідомив, що прем'єра відбудеться 4 жовтня.

У кадрі співак з'явився із засновницею та ідейним натхненником продюсерського центру "Star Team" Іриною Батюк. Вона підспівувала Сергію, а також разом вони запально танцювали.

Українці у захваті, у коментарях повідомили, що з нетерпінням чекають на повну версію треку.

"Обожнюю вас",

"З нетерпінням чекаємо на шаленого переможного хіта!",

"Пісня супер, так тримати", "Топчик", "Вчимо слова бігом", - захоплюються в мережі.

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