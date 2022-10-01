Как пишет Politeka.net, победитель вокального шоу "Голос країни-11" Сергей Лазановский, наставником которого была певица Надя Дорофеева, не перестает удивлять своих поклонников.

Совсем скоро в свет выходит новый трек, который заряжен на скорую победу Украины в войне против российских захватчиков.

У себя Instagram-аккаунте Лазановский поделился небольшим фрагментом песни и сообщил, что премьера состоится 4 октября.

В кадре певец появился с основательницей и идейным вдохновителем продюсерского центра "Star Team" Ириной Батюк. Она подпевала Сергею, а также вместе они зажигательно танцевали.

Украинцы в восторге, в комментариях сообщили, что с нетерпением ждут полной версии трека.

"Обожаю вас",

"С нетерпением ждем безумного победного хита!",

"Песня супер, так держать", "Топчик", "Учим слова бегом", - восхищаются в сети.

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