Шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка разом з Ектором Хіменесом-Браво та Володимиром Ярославським є суддею шоу "Мастер Шеф", розповіла, чим зараз займається.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга розмістила відео, в якому під пісню Наталіїї Могилевської "В Києві осінь" збирає квіткову композицію, а також чесно розповіла, як проходять її будні.

"Попрацювала. Почитала новини. Поплакали з мамою. Посміхнулася з Вірунею. Поставила квіти, такі осінні. Послухала президента (Нашого!!! Хоча того придурка теж дивилася і думала, що це якийсь бо*^ть театр). Послухала Буданова. І відчуття, що наша перемога скоро заповнило пустоти в душі", — зізнається Мартиновська.

Зірка "Мастер Шеф" разом з донькою Вірою, втікаючи від повномасштабного вторгнення рф, поїхала за кордон, але вона продовжує допомагати українським захисникам та постраждалим від війни.

"Відкрила банку, щоб купити моїм дуже близьким пікап. Продаю батьків мед - теж на пікап ( татко щасливий бути корисним🐝). А завтра буде ще один день. Хороший день. Вірю", — додала Ольга.

Володимир Ярославський, з яким Мартиновській приписують роман, відреагував на публікацію, залишивши в коментарях патріотичні сердечка 💙💛.

Українці також підтримали зірку: "Оленька, дякую, ви щира та гарна людина 🙏🧡 миру нам та перемоги", "Молодці😍❤️ Разом ми переможемо!!! Дуже люблю вас".

Нагадаємо, Мартиновська з "Мастер Шеф" далеко від батьківщини показала свою підрослу дочку.

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