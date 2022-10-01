Шеф-повар Ольга Мартыновская, которая вместе с Эктором Хименесом-Браво и Владимиром Ярославским является судьей шоу "Мастер Шеф", рассказала, чем сейчас занимается.

В этот раз на своей странице в Instagram Ольга разместила видео, в котором под песню Наталии Могилевской "В Киеве осень" собирает цветочную композицию, а также честно рассказала, как проходят ее будни.

"Поработала. Почитала новости. Поплакали с мамой. Улыбнулась с Веруней. Поставила цветы, такие осенние. Послушала президента (Нашего!!! Хотя того придурка тоже смотрела и думала, что это какой-то театр). Послушала Буданова. И чувство, что наша победа скоро заполнила пустоты в душе", - признается Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" вместе с дочерью Верой, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала за границу, но она продолжает помогать украинским защитникам и пострадавшим от войны.

"Открыла банку, чтобы купить моим очень близким пикап. Продаю папин мед - тоже на пикап (папа счастлив быть полезным). А завтра будет еще один день. Хороший день. Верю", - добавила Ольга.

Владимир Ярославский, с которым Мартыновской приписывают роман, отреагировал на публикацию, оставив в комментариях патриотические сердечки 💙💛.

Украинцы также поддержали звезду: "Оленька, спасибо, вы искренний и хороший человек 🙏🧡 мира нам и победы", "Молодцы😍❤️ Вместе мы победим!!! Очень люблю вас".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.