В этот раз на своей странице в Instagram Ольга разместила видео, в котором под песню Наталии Могилевской "В Киеве осень" собирает цветочную композицию, а также честно рассказала, как проходят ее будни.
"Поработала. Почитала новости. Поплакали с мамой. Улыбнулась с Веруней. Поставила цветы, такие осенние. Послушала президента (Нашего!!! Хотя того придурка тоже смотрела и думала, что это какой-то театр). Послушала Буданова. И чувство, что наша победа скоро заполнила пустоты в душе", - признается Мартыновская.
Звезда "Мастер Шеф" вместе с дочерью Верой, убегая от полномасштабного вторжения рф, уехала за границу, но она продолжает помогать украинским защитникам и пострадавшим от войны.
"Открыла банку, чтобы купить моим очень близким пикап. Продаю папин мед - тоже на пикап (папа счастлив быть полезным). А завтра будет еще один день. Хороший день. Верю", - добавила Ольга.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Популярный музыкант свел счеты с жизнью в знак протеста против мобилизации в рф: "Если вы смотрите это..."
"Он сошел с ума": в рядах российской элиты нарастает паника, когда начнется настоящий бунт
Каменских разнесли украинцы за личное "патриотичное" видео: "Я бы такое никогда не одела"
"Еще большая глупость": раскрыто, зачем Путин готовится опять перебросить войска в Беларусь
Владимир Ярославский, с которым Мартыновской приписывают роман, отреагировал на публикацию, оставив в комментариях патриотические сердечки 💙💛.
Украинцы также поддержали звезду: "Оленька, спасибо, вы искренний и хороший человек 🙏🧡 мира нам и победы", "Молодцы😍❤️ Вместе мы победим!!! Очень люблю вас".
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" вдали от родины показала свою подросшую дочь.
Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.
Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.