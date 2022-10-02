Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські взяла участь у новинці фотосесії для дизайнерського одягу, тому вже встигла відзначитися в мережі. Шанувальники бурхливо обговорили манеру Емілі робити акценти на своїх формах якнайчастіше.

Розлучена модель з маленьким сином не сидить удома і тепер активно працює над собою та своїми образами. Цього разу Ратаковська у джинсовому костюмі хизнулася засмаглою фігурою також і на показі.

Емілі Ратаковські на показі мод Loewe вчора ввечері в Парижі відзначилася також і тим, що не стала одягати бюстгальтер і блузу під незвичайний костюм.

"Щось не скромно вже; мені подобається її наївність; всі дивилися не туди; не можу намилуватися; вважаю це вдалим виглядом" - відповіли в мережі.

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«Сьогодні я привезла свого прекрасного малюка назад до Сан-Хуана, міста, де я проводила щоліта свого дитинства. Поки я гуляла, Слай обходив цього милого чоловіка (третій слайд!), зупинився на своїй машині і підійшов до мене, тримаючи в руках Mi Cuerpo (моя книга іспанською мовою!)» - поділилася емоціями Емілі.

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