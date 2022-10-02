Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски приняла участие в новоц фотосессии для дизайнерской одежды, поэтому уже успела отличиться в сети. Поклонники бурно обсудили манеру Эмили делать акценты на своих формах как можно чаще.
Разведенная модель с маленьким сыном не сидит дома и теперь активно работает над собой и своими образами. В этот раз Ратаковски в джинсовом костюме хвастнула загорелой фигурой также и на показе.
Эмили Ратаковски на показе мод Loewe вчера вечером в Париже отличилась также и тем, что не стала надевать лифчик и блузу под необычный костюм.
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"Что-то не скромно уже; мне нравится ее наивность; все смотрели не туда; не могу налюбоваться; считаю это удачным видом" - ответили в сети.
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«Сегодня я привезла своего прекрасного малыша обратно в Сан-Хуан, город, где я проводила каждое лето своего детства. Пока я гуляла, Слай обходил этого милого мужчину (третий слайд!), остановился на своей машине и подошел ко мне, держа в руках Mi Cuerpo (моя книга на испанском языке!)» - поделилась эмоциями Эмили.
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