Після слави, що звалилася на учасницю проекту «Холостяк» Дашу Ульянову, дівчина активно привертає увагу нових шанувальників за допомогою соцмереж. І хоча відносини з Максом Михайлюком у неї не склалися, вона не сумує, а скоріше навпаки, сконцентрувалася на собі та своїй популярності.

Так, у себе в Instagram блогерка розмістила нове відео, на якому продемонструвала стильний осінній образ.

Родзинкою стала чорна куртка-косуха, яка ніколи не вийде із моди. Завдяки їй Даші вдалося виглядати стильно, впевнено та ефектно. Куртка добре сіла по фігурі і вдало підійшла до легінсів. Свій образ Ульянова доповнила об'ємними білими кросівками та невеликою сумочкою. Гімнастка поклала своє розкішне довге волосся локонами, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на пухкі губи.

«Осінній аутфіт. Відволікаємось, як можемо», - підписала ролик вона. Фоловери не залишили поза увагою стильний образ красуні та обдарували її компліментами.

"Дуже модна", "Розкішна", "Дуже класна та крута", - захоплюються в мережі.

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