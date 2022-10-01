После свалившейся на участницу проекта «Холостяк» Дашу Ульянову славы девушка активно привлекает внимание новых поклонников посредством соцсетей. И хотя отношения с Максом Михайлюком у нее не сложились, она не унывает, а скорее наоборот, сконцентрировалась на себе и своей популярности.

Так, у себя в Instagram блогерша разместила новое видео, на котором продемонстрировала стильный осенний образ.

Изюминкой стала черная куртка-косуха, которая никогда не выйдет из моды. Благодаря ей Даше удалось выглядеть стильно, уверенно и эффектно. Куртка хорошо села по фигуре и удачно подошла к обтягивающим леггинсам. Свой образ Ульянова дополнила объемными белыми кроссовками и небольшой сумочкой. Гимнастка уложила свои роскошные длинные волосы локонами, а на лицо нанесла макияж с акцентом на пухлые губы.

«Осенний аутфит. Отвлекаемся, как можем», - подписала ролик она. Фолловеры не оставили без внимания стильный образ красотки и одарили ее комплиментами.

"Очень модная", "Роскошная", "Очень классная и крутая", - восхищаются в сети.

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