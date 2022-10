Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер всіляко привертає увагу до себе. Вона вихваляється трендовими образами, розповідає про свої успіхи і ділиться різними новинками зі своєї лінійки косметики.

Відомо, що 25-річна зірка прилетіла до Парижа, щоб не лише відвідати Тиждень моди, а й вражати публіку своїми вбраннями. У темно-синій сукні Дженнер покрасувалася на показі модного будинку Schiaparelli.

«Це щось приголомшливе; 🌌Королева 🌌; красиво 😍; Привіт Кайлі 💗; ти така класна людина 😍; ти амо прима; Ооо, королева Кай 🥰🥺🌹; немає, будь ласка😢; Клята жінка 🔥; Мила Кайлі, ти дуже мила 🧿♥️» - пишуть до мережі

Також трохи раніше Кайлі знову епатувала публіку новою нескромною фотосесією. У підписі до публікації Дженнер написала: "of course sometimes shit go down when it's a billion dollars on an elevator".

